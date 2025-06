„Hahó, Péter!

Látom nagyon dühös lettél, hogy Ukrajna erőltetett uniós csatlakozásának negatív hatásairól beszéltem!

Úgy tudjuk, te nem az ukrán választásokon indulsz.

Persze »barátod«, »testvéred«, az ukrán kém Roland Ivanovics Tseber intézhet még neked egy befutó helyet az "ukrán nép szolgája" listán.

Távozzak a közéletből mert a magyar érdeket mertem képviselni Ukrajna gyors EU-tagsága kapcsán?

Mindig is tudtuk, hogy az összes nőt el akarod takarítani a politikából. Hiszen korábban is azt képviselted: a nőnek a konyhában a helye.

Judit övcsatot kapott a hátába egy részeg éjszaka után, én most egy kiűzetést a közéletből.

Péter!

Nem fog menni. Engem te nem fogsz elűzni sehova.”

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

***