Nyilván ez semmit nem árul el céljairól, amelyek változatlanul úgy foglalhatóak össze, hogy én, Én, ÉN, és még csak műveltségének természetéről sem mond sokat, mivel utolsó olvasmányélménye egy általános iskolai szöveggyűjtemény, a Padányi-szöveget vélhetően elé rakták, ahogy a bedobott Esterházy-idézetet is parádésan félreértette.

Nem, itt az érdekesebb, hogy még mit lehet lenyomni a művelt, toleráns, felvilágosult, antináci stb. stb. közönség torkán. Tavaly már sikerült elfogadtatni velük a Wass Albert-részleteket, idén a Bocskait, majd elnökségi tagnak választotta a MÚOSZ a Nyirő-temetés ceremóniamesterét, most meg, gondolom, majd elkezdik magyarázni, meg kontextusba helyezni, meg bagatellizálni Padányi beemelését a politikai szónoklatokba.

Nem kéne itt megállni, van ott még, ahonnan ez jött. Javaslom Marschalkó Lajos és Erdélyi József műveinek tanulmányozását, különös tekintettel a harmincas évek végi-negyvenes évek eleje-közepi munkásságukat, esetleg Kiss Ferenc (szigorú szakmai alapú) méltatását a magyar színjátszás megújításáért (nyilas színészkamara), esetleg Jaross Andor logisztikai bravúrjainak elismerését. Végtére is Erdélyinek és Kissnek már az elvben baloldali Rákosi-Kádár-rendszer is megbocsátott, tán még Jaross szakértelmét is igénybe veszik, ha nem történik meg közben az a baleset, hogy fölakasztják.

Persze, attól, hogy valakinek borzalmas nézetei vannak, még lehet kiváló alkotó, az egyik legnagyobb költőnk Szabó Lőrinc, és én még Nyirőnek is több könyvét szeretem, Páger Antal meg jó színész volt (amúgy szarházi). De Padányi Viktorról semmi nem mondható el azontúl, hogy antiszemita, történelemhamisító bolond és háborús bűnösök dicsőítője. Szerintem egyszerűbb lesz, ha az egykori Demokratikus Charta és a teljes Pozsonyi út egyből beleszeret Szálasiba, vagy fölköp és alááll.”

