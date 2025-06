Gulyás: Nem kifelé tartunk a háborúból, hanem befelé

Az orosz-ukrán háború egyelőre nem a béke irányába halad, sőt az elmúlt héten történtek csökkentik a valószínűségét a gyors békének – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szerdai kormányülést követő Kormányinfón.

A miniszter közölte:

Brüsszel nem a béketárgyalásokat, hanem továbbra is a háborút támogatja.

Európában vannak ezzel ellentétes vélemények is, ilyen szempontból a lengyel választási kampány, különösen az elnökválasztás eredménye is reményekre ad okot.

Arra is rámutatott, hogy fokozódik a háborús feszültség, és a külföldi titkosszolgálati aktivitás erősödését lehet látni annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak a kormány békepárti politikájára.

Gulyás arra is kitért, hogy bizonyítékok vannak rá:

Magyarországon is dolgoznak olyan újságírók, akiket külföldről pénzelnek azért, hogy hazánkban is terjesszék az orosz-ukrán háborús propagandát.

Az biztos, hogy Magyarország érdeke továbbra is a gyors béke, és az is biztos, hogy az amerikai adminisztráció már láthatóan fogyatkozott türelemmel továbbra is elkötelezett a béke iránt. Azt reméljük, hogy ennek lesz eredménye a következő hónapokban, de az utóbbi hét háborús fejleményei kevesebb optimizmusra adnak okot – összegzett Gulyás.

Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU AGENCY / ANADOLU VIA AFP