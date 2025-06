Évtizedek óta nem látott katasztrófa fenyeget Tiszán, elérte Magyarországot a parajdi sóbánya szennyezett vize

Súlyos ökológiai katasztrófa alakult ki a Kis- és Nagy-Küküllő térségében. A megnövekedett sókoncentráció következtében tömeges halpusztulás kezdődött, amely a folyó teljes ökoszisztémáját fenyegeti. A szennyezés nemcsak Romániát érinti.

Ha a szennyezett víz eléri a Tiszát, az akár a híres tiszavirágzást is veszélybe sodorhatja

– idézte a Magyar Nemzet a Maszol.ro portálnak nyilatkozó Nagy András Attila halbiológust. A szakember szerint a helyzet példaértékűen mutatja be, hová vezet a természet rombolásának rendszerszintű gyakorlata és a felelőtlenség.

A Küküllőn és mellékvizeiben bekövetkezett halpusztulás mértéke drámai. A szakértők már most százezres, de akár milliós nagyságrendű elhullásról beszélnek.

A védett halfajok – például a Petényi márna, a szivárványos ökle vagy az erdélyi és tiszai ingola – is eltűnhetnek a folyóból. Most már nem arról beszélünk, hogy lesz-e ökológiai katasztrófa vagy nem, itt most már egy bekövetkezett katasztrófáról beszélünk – figyelmeztetett Nagy András Attila.

Másodfokú készültséget rendeltek el a Maroson és a Tisza alsó szakaszán a Parajdi sóbányából származó szennyezés miatt, amely már elérte Magyarország területét is

– számolt be a Portfolió.hu. A Parajdi sóbánya elöntését követően a folyókba került sószennyezés miatt másodfokú vízminőségi és kárelhárítási készültséget léptettek életbe a Maroson, valamint a Tisza alsó szakaszán. A szennyezés már átlépte az országhatárt és megjelent a Maros magyarországi szakaszán is. A vízügyi hatóságok fokozott figyelemmel követik a helyzet alakulását. A szakemberek napi két alkalommal, összesen hat különböző mérési ponton ellenőrzik a folyóvíz sókoncentrációját. A jelenlegi mérési adatok szerint a sótartalom még nem haladja meg a kritikus határértéket.

A helyi horgászok tapasztalatai ugyanakkor már jelzik a vízminőség változását, megfigyeléseik szerint a halállomány is reagál a megváltozott körülményekre.