„Humorista vagyok, nem politikus” – végre megszólalt Aranyosi Péter és bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott

Aranyosi a humor mibenlétére is reflektált: szerinte a poén lényege, hogy felnagyít, karikíroz, nevetségessé tesz, ugyanakkor öniróniát is tartalmaz. Elismerte, hogy a műsorok hevületében elhangzott félmondatok vagy szerencsétlen megfogalmazások okot adhatnak félreértésre és haragra is.

Ha poénjaimmal akaratom ellenére bárkit megsértettem vagy megbántottam, attól elnézést és bocsánatot kérek”

– írta. A humorista reméli, hogy megszólalásával hozzájárulhat a társadalmi béke helyreállításához. Végül megköszönte a támogatást is: „Szeretném megköszönni azt a rengeteg támogatást és szeretetet, amit az elmúlt napokban kaptam – ismert és ismeretlen emberek ezreitől.”