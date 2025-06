„Előző elemzésünkben bemutattuk a 2024-es ESPAD jelentés adatait. Most górcső alá vesszük

a tendenciát, azaz a 2019-es jelentés óta eltelt időszak változásait vizsgáljuk. Emlékeztetőül,

az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) jelentés részletes

adatokat közöl a 15–16 éves európai diákok drogfogyasztási szokásairól, nem csak az Európai

Uniót vizsgálva, hiszen 37 országban történik adatfelvétel. Ha valaki olvasva a számokat

legyintene, hogy elenyésző adatokat látunk, az gondoljon arra, hogy ezek a 15 éves gyerekek

adatai! Az első kipróbálás aránya 2019-től átlagosan 14 év, és ez 2024-re sem változott, ami

több, mint elgondolkodtató.