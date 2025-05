„Az Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról (ESPAD) 30 éveköveti nyomon a serdülők rizikómagatartását Európában 37 ország részvételével. Bár ahangsúly továbbra is a szerhasználati szokásokon és trendeken van, azonban legújabban akutatás hangsúlyt helyez a mentális jóllétre és a prevenciós tevékenységekre is, felismerve etényezők egyre nagyobb jelentőségét a serdülők egészségi állapota alakításában. Fontos tudni,hogy az ESPAD kutatás kizárólag a 15-16 éves korosztályban vizsgálódik. A 2024-es jelentésrészletes képet fest a 15–16 éves európai diákok illegális droghasználati szokásairól.Magyarország továbbra is az európai mezőny középmezőnyének felső részében helyezkedikel, azonban vannak területek – különösen a dizájnerdrogok és kokain –, ahol a magyar diákokkiemelkedő arányokat mutatnak. Az alábbiakban ezeket az adatokat vetjük össze az európaitrendekkel.

Marihuánahasználat: Magyarország visszafogottabb, de nem elhanyagolható

Az adatok alapján a marihuána továbbra is a legelterjedtebb illegális szer a vizsgált korosztályban és országokban. Átlagosan a diákok 16%a próbálta ki életében legalább egyszer, míg Magyarországon ez az arány 13%, ami az európai átlag alatt van, de korántsem elhanyagolható. Természetesen a látenciát itt is figyelembe kell venni, és emlékeztetnénk arra, hogy a 14-29 korosztályt vizsgáló legutóbbi OLAAP jelentés ezt az arányt Magyarországon

36%-ra (!) mérte.”

