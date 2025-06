„Az egyik legordenárébb tiszás propagandalap, a 444 munkatársa, bizonyos Herczeg Márk (fotón) ma gyengeelméjűnek nevezte Lázár János kisfiát.

Korábban ugyanez az »újságíró« az alábbi címmel írt cikket egy rendőrségi körözésről:

A METRÓN MUTOGATTA A F*SZÁT, KERESIK”

Az első hibát Lázár követte el azzal, hogy egy politikai videóban szerepeltette (még ha nem is láthatóan, csak a hangjával) a gyerekét. Ez azonban nem jogosítja fel a 444 Tourette-szindrómás felnőtt dolgozóját, hogy nagy nyilvánosság előtt legyengeelméjűzzön egy kiskorú fiút, akinek holnap is be kell mennie az iskolába. Herczeg Márk nem könnyíti meg azon ellenzékiek dolgát, akik azért terveznek tüntetni, hogy mindez zavartalanul folytatódhasson.”