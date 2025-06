A Válasz Online és a függetlenség: így terjed az ukrán propaganda Magyarországon (5. rész)

Korábbi cikkeinkben bemutattuk Vörös Szabolcsot (és kapcsolatrendszerét), a hírhedtté vált Válasz Online-os mikrofonállványt, akinek annyira sem volt fontos a kárpátaljai magyarok helyzete, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel készített egyórás interjújába akár egyetlen kérdés is beleférjen velük kapcsolatban. Most megvizsgáljuk „hivatalos” munkahelyét is.