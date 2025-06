Budapest egy befogadó város. De nem a képmutatást, nem a politikai manipulációt és nem az identitásalapú megosztást fogadja be. Hanem az embert – olyannak, amilyen. Ez mindig is így volt. Azokat is, akik lelki vagy mentális problémákkal küzdenek, akik kirekesztve érzik magukat, akik valódi támogatásra vágynak.

A valódi Budapest nekik (is) nyújt menedéket – nem használja ki őket, hanem lehetőséget ad nekik arra, hogy újra be tudjanak kapcsolódni a közösség életébe. A Pride politikai felvonulása ezzel szemben nem az integrációt, hanem a megosztottságot képviseli.