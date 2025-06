Így lett egyre radikálisabb, harcosabb a nemzetközi Pride-mozgalom az évtizedek során

PRIDE – Lázadás a teremtés rendje ellen? címmel jelent meg kollégánk, Szilvay Gergely új tanulmánya a Szent István Intézet kiadásában. A tanulmány részletesen bemutatja az LMBTQ-mozgalom kortárs formájának kiindulópontját, vagyis az 1969-es New York-i Stonewall-lázadást, amely során a rendőrség razziát tartott a Stonewall Inn bárban. Később a fellángoló tiltakozások új korszakot indítottak:

radikálisabb, harcosabb érdekvédelem váltotta fel a korábbi mérsékelt megközelítést.

E mozgalom nyomán szervezetek és médiumok jöttek létre, és 1970-ben megtartották az első Pride-felvonulást New Yorkban, mely globális mozgalommá nőtte ki magát.

Elfogadás vs. paradigmaváltás

Szilvay írásában rávilágít, hogy a mozgalom céljai ugyanakkor sokrétűek és belső megosztottsággal terheltek voltak: míg egyesek csupán elfogadást, addig mások társadalmi újrarendeződést szorgalmaztak. A Gay Liberation Front például nyíltan az amerikai társadalom átstrukturálását tűzte ki célul. Hasonló víziót fogalmaz meg az After the Ball című könyv is, amely szerint a cél nem pusztán a melegek elfogadtatása, hanem a kulturális paradigmaváltás.

A szerző a tanulmányban arra is kitér, hogy a mozgalmat jelentős anyagi támogatás is segíti, főként vagyonos magánalapítványokon keresztül.

Az LMBTQ-jogok egyik nagy mérföldköve az USA-ban 2015-ben a melegházasság legalizálása volt

– ismerhető meg a tanulmányból, ahogy az is, hogy a gender-elmélet, amely szerint a nemi szerepek társadalmi konstrukciók, szintén szorosan kapcsolódik a mozgalomhoz.

Szilvay új tanulmányában arról is értekezik, hogy a klasszikus emberkép szerint az ember test és lélek egysége, s célorientált lény. Ezzel szemben az LMBTQ-mozgalom ideológiája az emberi testet rugalmas, önkényesen alakítható anyagnak tekinti. A nemi identitás így elszakad a biológiai realitástól, helyét szubjektív érzések és önmeghatározások veszik át.