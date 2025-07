A NAV éjfélkor bezár egy ajtót – aki most nem lép, elesik egy ritka lehetőségtől

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményben hívta fel a figyelmet, hogy június 30-án éjfélkor lejár a gépjárműadó automatikus, pótlékmentes részletfizetésére vonatkozó igénylés határideje. A hivatal hangsúlyozta, hogy „a határidő jogvesztő, az utána érkezett kérelmek nem teljesíthetők” – írta meg az Origo.

A kedvezmény igénylése mindössze néhány percet vesz igénybe, különösen egyszerű a NAV-Mobil alkalmazásban, ahol a rendszer emberi közbeavatkozás nélkül bírálja el a kérelmeket.

Az alkalmazásban percek alatt megjelennek az engedélyezett részletfizetés adatai

– olvasható a NAV közleményében.

Eddig 36 ezren kérték az öthavi automatikus részletfizetést, ebből 30 ezer felhasználó a NAV-Mobilon keresztül nyújtotta be igényét. A döntést tartalmazó határozat jellemzően még aznap megérkezik az ügyfél tárhelyére, és az app push-értesítés formájában is figyelmeztet a soron következő befizetésre. A részletfizetési lehetőséggel magánszemélyek és egyéni vállalkozók élhetnek.

A likviditási gondokkal küzdő gazdálkodók más típusú fizetési könnyítést kérhetnek. Az automatikus részletfizetés leggyorsabb módja az applikáció, de a kérelmet más úton is be lehet nyújtani: elektronikusan a FAM01 vagy az AUTRESZ űrlapon, illetve papíralapon postán vagy nyomtatványon is. Aki nem kér részletfizetést, annak a gépjárműadó közvetlen átutalással is rendezhető a NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlájára (10032000-01079160). A hivatal figyelmeztet:

a közlemény rovatba az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell feltüntetni, nem a rendszámot.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Mohai Balázs

***