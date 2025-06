A Fidesz bejelentette: ezért nem vesz részt a Fővárosi Közgyűlés ülésén

Magyar Péter pártja részéről nem meglepő a döntés, hiszen a Tisza egyre inkább kivonja magát a napi közéletet meghatározó fontos kérdések véleményezése alól.

Miután eldőlt, hogy a testület nem ülésezik szerdán, Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője doorstep sajtótájékoztatót tartott, melynek felütésében leszögezte,

Budapest sajnos ma nem áll semmi másból, mint dugókból, csődből és Pride szervezésből.

Ezt jelenti ma a főváros, erről szól”.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy miközben Karácsony Gergelyék Pride-ot szerveznek, addig sok ezren, tízezren állnak az utakon a dugóban. De nemcsak az autósok járnak így rosszul, hanem azok is, akik a pótlóbuszokon ragadtak vagy azok a gyalogosok, akik szívják be az autókból kipufogó gázt.

Szentkirályi rámutatott, hogy ezt a helyzetet nem egy külső körülmény okozza, hanem a rossz városvezetői döntések: az, hogy egyszerre újítanak fel nem összehangolt módon különböző városrészeket, útszakaszokat. Elhangzott, hogy Budapest hét közúti hídjából jelenleg csak három – az Erzsébet, a Petőfi és a Rákóczi – használható korlátozás nélkül, a többin zajlik valamilyen felújítás vagy szűkítés.

Karácsony Gergely ahelyett, hogy a város közlekedésének összehangolásán dolgozna, helyette Pride-ot szervez”

– hangzott el.

A fővárosi Fidesz-frakció vezetője felidézte, hogy több javaslattal is éltek, hogy megoldják ezt a közlekedési helyzetet. Példaként említette, hogy azt ajánlották, tegyék napközben is járhatóvá a Lánchídat, illetve, hogy oldják fel a rakpart lezárását ugyancsak a nappali órákban. Véleményük szerint ezekkel a lépésekkel is csökkenteni lehetne a napok óta fennálló forgalmi problémákat.

Ezért van csődben a főváros

Szentkirályi Alexandra reagált Karácsony Gergely azon a fenyegetőzésére is, hogy ismét leállítja a közösségi közlekedést. Mint ismert, a főpolgármester kedden beszlt arról, hogy az augusztus 20-án szándékosan meg akarják bénítani a főváros közösségi közlekedését, ezzel sok százezer embernek –budapestieknek, vidékieknek és az ideérkező külföldiek – okoznának kellemetlen perceket éppen az államalapítás ünnepén.

Úgy gondolom, ez teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy a főváros csődje miatt a budapestiek, az ideérkezők járjanak rosszul. Ez rendkívül felelőtlen”

– szögezte le.

A politikus arra is emlékeztetett, hogy nincs költségvetése a magyar fővárosnak, és ennek sem egy külső körülmény az oka, hanem az, hogy „Karácsony Gergelyék elfogadtak egy törvénytelen költségvetést, melybe tudatosan nem terveztek bele 50 milliárd forintot, amivel számolni kellett volna. Ezt a Kúria is kimondta. De közben 50 milliárd forintért a rákosrendezői területet is.

Ezért van csődben a főváros, és ezért nincs törvényes költségvetése sem Budapestnek”

Szerintünk Karácsony Gergelyéknek a budapesti ügyekkel kellene foglalkozniuk: szervezniük kellene a költségvetést, a közösségi közlekedés megoldását, a káosz felszámolását az utakon, és nem a Pride-ot kellene ebben a helyzetben sem szervezni” – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

A frakcióvezető azt is hozzátette, hogy egy olyan közgyűlésen, ami ilyen körülmények között magára vállalja egy Pride-felvonulás szervezését, nem tudnak részt venni.

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

***