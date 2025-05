Visszaélnek a kormánypártok digitális elitosztagának nevével

Hamis Harcosok Klubja Kódex terjed az interneten. Ebben egy, már nem létező alapítvány nevében adnak erősen megkérdőjelezhető instrukciókat azoknak az aktivistáknak, akik tagjai az internetes csoportnak. A cél nyilvánvalóan a Harcosok Klubja közösségének negatív színben való feltüntetése – írta meg a Tényellenőr alapján a Magyar Nemzet.

A Harcosok Klubjával kapcsolatos dezinformációs kampány azonban ezzel nem zárult le, most egy ugyanilyen nevű webshop hirdetése terjed az interneten. Megvizsgálva az oldalt, azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy csalásról van szó.

Minden bizonnyal csalók által üzemeltetett felület az a weboldal, amely magát a Harcosok Klubja nevezetű politikai aktivista csoportosulás hivatalos webáruházaként tünteti fel.

Számos árulkodó jel utal arra, hogy a felület nem egy hivatalos webshop, hanem egy egyszerű átverés.

Az adatkezelési tájékoztató alapján egyértelmű, hogy a közösségi médiában is hirdetett webshop egy átverés, amely – mivel fizetési felületet is tartalmaz – kiemelt kockázatot jelent – állapítja meg a Tényellenőr.

A fizetési adatok megadása után ugyanis a csalók az érintettek bankszámláinak adataihoz is hozzáférhetnek.

A digitális honvédség belső magja

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor nemrég elindította a Harcosok Klubját, melynek nyitóeseményén a miniszterelnök úgy fogalmazott: Magyarország támadás alatt áll – és nekünk kell megvédeni. Megjegyezte, az igazat megvallva, az elmúlt években is mindig mi védtük meg.

„Úgy érezzük magunkat, mint Hunyadi János katonái” – „egyedül vagyunk, csak a szokásos, legalább nem kell itt kerülgetni senkit”.

Mint kifejtette, már a háború előtt is működésképtelen csődtömeg volt egész Ukrajna, hát még most, a háború közben és után. Nem tudnak megállni a saját lábukon, ezért akarnak bejutni az ukránok az Unióba.

Nem érdekli őket, hogy a háborút is behoznák az Unióba, viszont „mi nem akarjuk, hogy belerángassanak minket a háborújukba” – szögezte le a miniszterelnök.

Erről szól ugyanis szerinte a Magyarország ellen szervezett ukrán titkosszolgálati akciósorozat, a külföldről fizetett Magyarország elleni lejárató kampány. És ezért akarja Brüsszel a nyakunkba ültetni az ukránbarát Tisza-Dobrev koalíciót.

Az ukrán tagság lehet, hogy a nyugatiaknak jó lenne, de nekünk nem. „Nekik jutna a kávé, nekünk marad a zacc.”

Mint mondta, a világ megváltozott, a politika is. Elérte a politikát is a digitális világ. „Továbbra is mi vagyunk a legnagyobb, legszervezettebb politikai közösség Európában” – tette hozzá, ám megjegyezte, az kell, hogy a Fidesz legyen a legerősebb a digitális világban.

„Létrehoztátok a digitális honvédség belső magját” – tette hozzá a Harcosok Klubja résztvevőire utalva.

„Olyan ez, mint egy építkezés. Csak mi nem téglából, hanem emberekből építünk várat” – jegyezte meg. A kérése az, hogy egy héten belül hozzanak még egy harcost.

Csak harcosokat hozhatnak, bámészkodókra nincs szükség, inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl, de az igazi a sok oroszlán – monta.

Nyitókép: Facebook