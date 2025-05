„Újabb kapufa, fiúk!” – árad a csalódottság Magyar Péter „kormánybuktató” posztja alatt

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke tartotta magát szerda esti ígéretéhez, és csütörtök délelőtt 9 órakor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amit a Fidesz „őszödi beszédeként” emlegetett. Az ígért időpontban meg is jelent Magyar közösségi oldalén egy felvételt, melyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Böröndi Gábor vezérkari főnök kinevezésekor – 2023 áprilisában – elmondott beszédének egy rövid, kivágott részlete hallható.

A tárcavezető ebben arról beszélt, hogy „valóban ütőképes, harcképes magyar haderőt” kell felépíteni, továbbá azt is hangsúlyozta, hogy a Honvédségnek szakítania kell a korábbi „békementalitással”. Szalay-Bobrovniczky Kristóf tehát kifejtette, hogy mivel

a háborúk korát éljük, ezért készülni kell a háborúra, és honvédséget így már nem az elmúlt évtizedekben megszokott békementalitásban kell tartani.

Csak mint kiderült, a közzétett hangfelvétel annyira volt „titkos”, hogy több mint két éve az MTI is lehozta, és a mai napig elérhető a kormány hivatalos oldalán is. Illetve, az is emlékezetes, hogy a miniszter a Mandinernek adott interjúban határozottan kijelentette, hogy