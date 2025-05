Tényleg kiváltható lenne az orosz gáz LNG-vel? A valóság bonyolultabb, mint ahogy a Telex állítja

A Telex állítása szerint Magyarország ma már nincs kiszolgáltatva az orosz gáznak, sőt az LNG-terminálok építése is könnyen megoldható lenne. A valóság ezzel szemben az, hogy a behozott gáz döntő része továbbra is orosz forrásból származik, ennek alternatívája egy teljes LNG-infrastruktúra kiépítése lehetne, ami sok százmilliárd forintos kiadást jelentene. Az orosz gáz az árak és az ellátás stabilitása szempontjából is kiemelt szerepet játszik – ennek teljes kiváltása pedig egyszerre lenne költséges és új ellátási kockázatokat hordozó lépés – írja a Faktum tanulmányában.

Az LNG-alapú ellátásra való átállás nem csupán politikai döntés, hanem jelentős infrastrukturális és pénzügyi kihívás. Magyarország esetében egy teljes értékű LNG-ellátási lánc kiépítése különösen költséges lenne, hiszen tengeri kijárat híján az importált cseppfolyósított földgázt csak szomszédos országok termináljain keresztül lehetne fogadni – ehhez pedig új nemzetközi vezetékekre vagy meglévők bővítésére lenne szükség.