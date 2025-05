Sorban állnak a cégek a Városmajor támogatásáért

A kerület nemcsak ebben az esetben vetette be a közösségi finanszírozás lehetőségét. A Marczibányi téri kulturális központ bővítésénél, valamint a József-hegyi kilátó felújításánál is ezt a modellt használják. Őrsi szerint bár az állami forráskivonást nem pótolja, az önként vállalt feladatok elvégzésében komoly segítség, és a lakosság is jobban magáénak érzi az így megvalósuló projekteket.