Durvul a helyzet a Közel-Keleten: Izrael iráni nukleáris létesítmények megtámadására készülhet

Amerikai hírszerzési források szerint Izrael aktív előkészületeket tesz arra, hogy csapást mérjen Irán nukleáris létesítményeire – tudta meg a CNN több, az ügyet ismerő tisztségviselőre hivatkozva. A tervezett lépés élesen szembemenne Donald Trump amerikai elnök jelenlegi diplomáciai törekvéseivel, aki tárgyalásos megoldást keres Teheránnal.

Napirenden van a támadás lehetősége

A hírszerzési értesülések alapján az izraeli katonai mozgások – köztük lőszerszállítások és légierős gyakorlatok – arra utalhatnak, hogy egy támadás lehetősége valóban napirenden van.

A lehetősége annak, hogy Izrael katonai csapást mér egy iráni nukleáris létesítményre, jelentősen megnőtt az elmúlt hónapokban

– mondta a CNN-nek egy, az amerikai hírszerzés helyzetképét ismerő forrás, aki hozzátette: „Ha Trump olyan megállapodást köt, amely nem tünteti el Irán teljes uránkészletét, az növeli egy izraeli támadás esélyét.”

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az amerikai kormányzaton belül sincs egyetértés arról, Izrael valóban elszánta-e magát. A döntés nagymértékben attól függ, Izrael hogyan ítéli meg a Trump-kormány és Irán közötti egyeztetéseket. A CNN szerint ugyanakkor egyre több nyilvános és lehallgatott izraeli kommunikáció is utal arra, hogy egy katonai akció előkészületei zajlanak.

A Fehér Ház egyelőre nem kommentálta az értesüléseket, miközben Trump nyilvánosan is kilátásba helyezte, hogy katonai erőhöz nyúl, ha a diplomácia kudarcot vall. Márciusban levelet küldött Ali Hamenei iráni legfelsőbb vezetőnek, amelyben 60 napos határidőt szabott a tárgyalásoknak – ez az idő már letelt, és eddig nincs végleges megállapodás. Egy izraeli illetékes szerint viszont a hadsereg készen áll az egyoldalú fellépésre, ha Trump „olyan rossz megállapodást” kötne, amit Izrael elfogadhatatlannak tart.

Valószínűbb, hogy csapást mérnek, hogy megbuktassák a megállapodást, ha úgy érzik, Trump beéri egy rossz alkuval

– közölte a forrás.

Elakadtak a tárgyalások

Az amerikai-iráni tárgyalások jelenleg azon a ponton akadtak el, hogy Washington követelésének ellenére Irán egyelőre nem akar elállni az urán dúsításától – ez ugyanis katonai célra is felhasználható, bár a polgári atomenergia-termeléshez is szükséges. Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff szerint „nem engedhetik meg, hogy akár csak 1% urándúsítási kapacitása is maradjon” Iránnak. Witkoff azt is hozzátette, hogy „olyan javaslatot tettek le az asztalra, amely ezt kezelni próbálja anélkül, hogy megsértené Irán méltóságát”.

Hamenei ajatollah viszont máris jelezte: nem hiszi, hogy ezek a tárgyalások eredményre vezetnének, és az amerikai követelést „nagy hibának” nevezte. Irán kitart amellett, hogy joga van az urándúsításhoz az atomsorompó-egyezmény alapján, és erről nem hajlandó lemondani. A héten újabb tárgyalási fordulóra kerülhet sor Európában, de jelenleg nincs olyan amerikai javaslat, amelyet Trump aláírt volna.

Nyitókép: Jack GUEZ / AFP