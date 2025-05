Premier plán: Orbán Viktor a Harcosok klubja – A kezdet elnevezésű rendezvényen

Orbán Viktor a Harcosok klubja – A kezdet elnevezésű rendezvényen a budapesti BOK Sportcsarnokban május 18-án. A miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarország támadás alatt áll, és valakinek meg kell védenie. „Az első csata elérkezett: Voks 2025-nek hívják. Itt az idő, hogy mi is meginduljunk” – fogalmazott, s leszögezte: ma Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb veszély. A kormányfő arról is beszélt, hogy még mindig a Fidesznek van a legtöbb tagja Magyarországon, de most fel kell költözniük a virtuális térbe is, nekik kell a legerősebbnek lenniük ott is. „Százezer hazáját szerető digitális harcossal fogjuk megvívni a ’26-os választást” – hívta fel a figyelmet.

