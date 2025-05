Óriási veszély leselkedik a magyar mezőgazdaságra

Elmondta, az agráriumot érő fenyegetéseket komolyan kell venni, a kormány ezért is tiltotta be egyoldalúan az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát. A piaci nyomás így csökkent ugyan, de a csatlakozásuk a korábbinál is rosszabb helyzethez vezethet, a fejlesztési források elapadhatnak, az egységes támogatások megszűnhetnek, az uniós piacot bedönthetik az ukrán termények.

Közölte: a súlyos következményekre tekintettel „elviszik a termelők üzenetét az ország minden pontjára”, hogy az emberek megismerhessék a gyorsított ukrán csatlakozás hatásait.

A behozatali tilalom érvényben marad, Magyarország pedig ahhoz is ragaszkodik, hogy az EU-n kívülről érkező termékekre szintén az uniós szabályok legyenek érvényesek, mert a versenyfeltételek csak így lehetnek igazságosak. A kormány álláspontja az, hogy a magyar családok asztalára kizárólag egészséges élelmiszer kerülhet, a gazdáknak pedig megéri dolgozniuk, hiszen soha nem látott összegű forrásokhoz juthatnak. Más tagállamok termelőinek ilyen lehetőségei nincsenek, a kifizetések összege idén eléri a 790 milliárd forintot – mondta.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország elismeri Ukrajna mezőgazdasági törekvéseit, de az nem mehet a magyar agrárgazdaság kárára, az uniós élelmiszerbiztonságot fenyegető „zavaros brüsszeli víziókat” pedig vissza kell utasítani. A kormány mindent megtesz az agrártámogatások megőrzéséért, igazságos feltételeket akar a magyar gazdaságnak, és kiáll azért, hogy a fogyasztók alapvető joga megismerni a veszélyeket és véleményt mondani az őket érintő kérdésekről. Van mit veszíteni, van mit megvédeni, de „nem vagyunk eszköztelenek”, minden szavazat számít a véleménynyilvánító népszavazáson – fogalmazott Nagy István.