Orbán felfedte a brüsszeliek szándékát: nekik fontosabb az a szempont, hogy az oroszoknak ártsanak, minthogy az európai családokat segítsék (VIDEÓ)

Több, kulcsfontosságú politikai-diplomáciai esemény is történt a héten – mások mellett Budapesten rendezték meg a Türk Államok Szervezetének első európai csúcstalálkozóját. A kormányfő erről is szót ejtett, de a Magyarország előtt álló feladatokról, kihívásokról is beszélt majd a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország c. műsorában!

Teljesen nonszensz a brüsszeli javaslat

Normális esetben egy miniszterelnöknek olyan politikát kellene csinálni, amely minél olcsóbban teszi lehetővé a hozzáférést az energiához – vetette fel az interjú elején Orbán Viktor. A kormány első embere szerint az európai vezetők többsége, így a csehek és a németek is ennek az ellenkezőjét teszik, annak érdekében, hogy ártsanak Oroszországnak, mondván: ezzel Ukrajnának segítenek.

Nem fogjuk megengedni, hogy Brüsszel velünk fizettesse meg Ukrajna támogatását” – mondta a miniszterelnök,

hozzátéve: most Brüsszelben nemcsak okosnak kell lenni, hanem erősnek is, hogy megakadályozzuk a döntést, amely tiltaná az orosz gáz használatát.

Az Európai Unió teljesen leválna az orosz energiaforrásokról. A REPowerEU ütemterve fokozatosan kivonná az orosz olaj-, gáz- és atomenergiát az uniós piacokról. A tagállamokat felkérik, hogy év végéig készítsenek olyan nemzeti terveket, amelyekben meghatározzák, hogyan járulnak hozzá az orosz gáz, atomenergia és olaj behozatalának fokozatos megszüntetéséhez.

Orbán szerint ha megszűnne az orosz energiabevitel, akkor Magyarországnak minden évben 800 milliárd forinttal többet kellene fizetnie az Oroszországból érkezett gáz helyett. Ezt most a családoknak osztják szét, de ha megvalósulna az ukránok terve, akkor az áramszámlája mindenkinek a duplájára növekedne, a fűtésszámla pedig a négyszeresére.

Ha az ukrán energiafenyegetés megvalósul, akkor a magyar családok áramszámlája a duplájára, fűtésszámlája a négyszeresére nő – emelte ki.

A miniszterelnök emlékeztetett, korábban Ukrajna garantálta a gáz- és olajszállítást, amit nemrég lezártak. Ha nem épített volna ki az elmúlt években további vezetékrendszereket a budapesti kormány, akkor Magyarországra nem jutna gáz és olaj, vagy csak csillagászati összegért.

Ukrajna európai uniós csatlakozása

Orbán Viktor arról beszélt, Ukrajna hosszabb távon egymilliós hadsereget akar fenntartani, „ennek a hadseregnek a fenntartását pedig mi, európaiak fogjuk fizetni, ahelyett, hogy a saját nyugat-európai hadseregeinket erősítenénk”. A kormányfő szerint ez komoly biztonsági kockázat,

mert Ukrajna egy instabil politikai állam, aminek a szándékai nem biztos, hogy mindig barátságosak lesznek velünk szemben.

E gondolatmentén Orbán rámutatott, intenzív ukrán kémtevékenység van Magyarországon, „ennek elhárítására készek vagyunk”. Álláspontja szerint a magyar ellenzék ukránpárti, ezért rá akarják kényszeríteni az embereket, hogy támogassák Ukrajna uniós csatlakozását. Ismét csak emlékeztetett, a TISZA Párt már tartott egy pártszavazást, amelyből kiderült, Magyar Péterék szimpatizánsai támogatják az ukrán uniós tagságot.

Eközben a miniszterelnök jelezte,

bízik abban, hogy az emberek megerősítik a kormány nemleges álláspontját, vagyis, hogy a magyarok nem támogatják Ukrajna uniós csatlakozását.

Erről szól a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazás, ahol már több mint egymillióan leadták voksaikat. Kijev uniós tagságának a közép-európai országok innák meg a levét, fűzte hozzá.

Terítéken az átláthatósági törvény

Orbán Viktor azt gondolta, lehetne egyetértés abban, hogy aki ma közélettel, politikával foglalkozik Magyarországon, legyen az média vagy politikai tömörülés, ne fogadhasson el külföldről támogatást. Nem az a dolguk az embereknek, hogy benézzenek a függöny mögé – mondta a miniszterelnök, az átláthatósági törvényt úgy kommentálva: szerinte még kifejezetten enyhe is az Országgyűlés előtt lévő szabályozási javaslat.

A kormányfő szeretné tudni, hogy egy hír, az kinek a véleménye – az újságíróé, a szerkesztőségé, vagy a médium támogatóié, kinek a zsoldjában állnak –, ezért evidens nemzeti érdekről szól a törvény. „A technikai kérdésekről lehet vitatkozni, de a célban egyet kellene értenünk”.

Orbán kiemelte, evidens érdek az átláthatóság, pláne akkor, amikor az ukrán aktivitás igencsak megnőtt Magyarországon. Az átláthatósági törvényjavaslat azt a célt is szolgálná, amennyiben átmegy a Tisztelt Ház jóváhagyásán,

hogy ne lehessen ma ukránbarát propagandát terjeszteni.

Kitérve még a TISZA Pártra, a miniszterelnök megemlítette, arra nem számított, hogy az ukránbarát ellenzéki pártokkal ilyen mély kapcsolatot ápol az ukrán titkosszolgálat. Ezt Magyar Péterék nem is cáfolják, ugyanis a magyar hatóságok által azonosított emberek szerveznek nekik találkozókat.

Családtámogató büdzsé jön jövőre

Orbán Viktor a jövő évi költségvetésről azt mondta: kérdés, hogy 2026-ban háború lesz vagy béke. A dilemmák ellenére úgy gondolják, jövőre is képesek lesznek rá, hogy megakadályozzák, a magyarok pénzének Ukrajnába küldését.

Mint jelezte, Magyarország húszmilliárd eurónyi forrást veszített az orosz-ukrán konfliktus miatt. Azonban álláspontja alapján nem arról kell beszélni, milyen nehézségek vannak, inkább arra kellene összpontosítani, hogy legyenek saját célok, és azok jelenjenek meg a költségvetésben.

Azt a célt tűztük ki, hogy a családokat fogja támogatni a költségvetés, elsősorban az édesanyákat – fogalmazott.

Majd ugyancsak emlékeztetett, a költségvetés garantálja, hogy 2025 októberétől a háromgyermekes anyák szja-mentesek lesznek, 2026 januárjától a kétgyermekes, negyven évnél fiatalabb édesanyák lesznek adómentesek. Majd 2027-től az ötven év alattiak, később pedig az összes anya adómentes lesz.

Az interjú végén szó esett a magyarországi beruházásokról, amelyek kulcsfontosságúak a gazdasági növekedés szempontjából. Ezért indították el a 150 gyár programot. A kormányfő szerint egyszerre kellenek nagy és kis beruházások, valamint a technológia fejlesztése miatt is szükségesek a nagyberuházások – mondta a miniszterelnök. Megemlítette a BYD befektetését, felhívva a figyelmet, hogy elektormobilitásban ma a kínaiak a legjobbak, és nemcsak termelést, hanem fejlesztést is hoznak.