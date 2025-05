„Lázas állapot”, „de facto választási kampány” – a baloldali elemző sem rejtette véka alá, mit gondol Orbán Viktor legújabb húzásáról

A Fidesz digitális mozgósítására Nagy Attila Tibor politikai elemző is reagált az Index elemzői cikksorozatában. Mint fogalmazott, a Harcosok Klubjának életre hívása és a nagyszabású nyitórendezvény arra utal, hogy

a NER történetének eddigi legnagyobb kihívásával néz szembe, mégpedig Magyar Péter és a Tisza Párt részéről”.

Nagy arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt tizenöt évben a megosztott parlamenti és parlamenten kívüli ellenzéki pártok nem jelentettek „méltó ellenfelet” a Fidesz számára, így rendre alulmaradtak. Most azonban, hogy a Tisza a legtöbb ellenzéki szavazót maga mögött tudhatja, és a gazdasági helyzet továbbra is kedvezőtlen, reális esély mutatkozik az Orbán-kormány leváltására a 2026. áprilisi országgyűlési választáson – vetített előre egy lehetséges forgatókönyvet az elemző.

„Lázas állapot” jellemzi a magyar politikát

A politikai elemző szerint a Klub életre hívása arra is utal, hogy „lázas állapotba” került a magyar politika:

már hónapok óta de facto választási kampány zajlik.

Nagy Attila Tibor ezután arra is felhívta a figyelmet, hogy a rendezvényen elhangzott beszédek – köztük Orbán Viktoré is – egy könnyen megjegyezhető ellentétpárra épültek: