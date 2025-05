„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljes értékű munkát végeztem” – vallja a frissen szabadult DK-s óbudai polgármester

Interjút adott az Inforádiónak Kiss László, Óbuda polgármestere, aki mint ismert, a múlt héten szabadult a letartóztatásból. A DK-s politikus elmondta, megdöbbentette a boltokban látható árakon, „nem is a végösszeg volt fura, hanem már egy kiló kenyér ára is sokkolt elsőre, hiszen legutóbb nem ennyi volt”.

Arra a kérdésre, mennyire tudta ellátni polgármesteri feladatait a rácsok mögül, a politikus kijelentette, az előterjesztéseket megismerhette és alá is írhatta azokat, ebből nem volt probléma, viszont a napi irányítási tevékenység nem ment.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljes értékű munkát végeztem. Minden jogalap nélkül tiltották meg, hogy részt vehessek a képviselő-testület ülésein, amit nagyon fájlalok”

– közölte.

Mint elmondta, meglepte elengedése, hiszen „Magyarországon már eleve arra kell készülni, hogy nincs jogállamiság”.

„Azért lepődtem meg, mert ezek szerint azért mégiscsak van még valamennyire. Engem jogászként megdöbbentett az egész eljárás. Korábban elképzelhetetlennek tartottam, hogy ilyet meg lehet tenni, és most is elfogadhatatlan számomra, ami velem történik. Az, hogy még ebben a rezsimben is egy olyan döntés született a múlt héten, aminek talán több köze van a jogállamisághoz,

azt mutatja, hogy ellen kell állni, mert vannak még keretek. Ha jogi indokok alapján döntöttek volna, akkor én egy percet nem töltöttem volna letartóztatásban”.

– folytatta.