A politikában való részvételnek van egyenes és tiszta módja is – elemző az átláthatósági törvényről

Szikra Levente álláspontja szerint a javaslat megfelel az uniós szabályoknak. „A tőke szabad áramlását nem számolja fel, hiszen engedéllyel ezután is elfogadható unión belülről érkező támogatás, de az ország alkotmányos rendjének védelme érdekében ezt a jogszabály feltételekhez köti.

Az elemzőnek ugyanakkor nincsenek illúziói. A brüsszeli intézmények minden bizonnyal emiatt is támadni fogják Magyarországot, hiszen ők éppen azon szervezetek politikai céljaival azonosulnak, amelyek a törvény alapján most szigorúbb feltételek szerint működhetnek majd” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy az ellenzéki pártok, civil szervezetek és egyes médiumok miért támadják ekkora lendülettel a tervezetet, úgy reagált: a baloldal 2022-ben is komoly külföldi támogatást kapott, amit csak a jogszabályok megkerülésével tudtak megszerezni, hiszen a pártok külföldi támogatása már a rendszerváltás óta tilos Magyarországon.

Az, hogy most ugyanezt a követelményt a politikai befolyásra törő szervezetekre is kiterjesztenék, épp azt a kiskaput zárja be, amelyet az előző választási kampányban a baloldal kihasznált.

A támadásaik oka tehát az, hogy a továbbiakban nem tudnak majd támogatást kapni külföldi szövetségeseiktől.

A törvény lényegéről Szikra Levente elmondta: a javaslat röviden arról szól, hogy a pártokra már most is vonatkozó szabályok kiterjedjenek azokra a szervezetekre is, amelyek magukat nem tekintik pártnak, de mégis politikaitevékenységet végeznek.