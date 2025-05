„De hozhatunk egyébként ennél ritkábban tárgyalt példákat is: több ősi kultúrában (pl. minószi, afrikai, indián) a vagyon az anyai ágon öröklődött, mert az anya kiléte volt biztos, a gyermek rajta keresztül kapott társadalmi státuszt. Arról is kevés szó esik, hogy már az ókori Rómában is volt a »Matronalia«, a termékenység és az anyaság ünnepe, ahol a férfiak ajándékkal köszöntötték az anyákat.

Ezen kívül sok korai jogrendben (pl. magyar szokásjogban, bizánci jogban) már korán szankcionálták a nőkkel szembeni erőszakot – különösen a terhes nőkkel szemben.

De vannak még izgalmas történelmi példák: bizonyos indián törzseknél az anyák tanácsa döntötte el, megengedett-e az újabb háború, mert ők veszítették el a fiaikat. Tehát itt is az anyaság mondta ki a végszót.

És a világunkat lerombolni akaró szivárványos kommunisták és kiszolgálóik is pontosan tudják ezt, tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a nő és az anyaság a civilizációnk egyik alappillére, ezért is szeretnék ezt az elsők között megszüntetni: a biológiai nemet, hiszen akkor a nő eltűnik, a társadalmi szerepeket, mert akkor a nő megint csak eltűnik, és persze az »anya« szót, mert akkor értelemszerűen a nő maga eltűnik.

Mi pedig pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy ami értékes, azt nem felszabadítani, hanem megvédeni kell. És meg is fogjuk. És az anya nő. Pont.”

