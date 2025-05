„De ha nekünk még van hazánk, amit meg akarunk védeni, és át akarjuk adni a következő évszázadok magyarjainak, akkor azt védelmeznünk is kell. A hazaárulóktól is. Két esztendővel ezelőtt jártam az úzvölgyi magyar katonai temetőben. Megrendítő látvány. Két világháború magyar hősei nyugszanak a varázslatos szépségű völgyben. Amit székely legények, miskolci, kassai, munkácsi és más magyar városok honvédei védtek az életük feláldozásával. Ma pedig a temetőt védik a román történelmi hamisítással, tudatos hazugságokkal, provokációkkal szemben. Már csak az ő emlékük előtt is fejet hajtva harcolnunk kell a hazaárulókkal szemben.

Ha egy kárpátaljai magyar kettős állampolgárként a magyar nemzeti érdekek ellen dolgozik, akkor a magyar titkosszolgálatok kiutasítják az országból. Hála és köszönet érte. Megvédték a hazát, bennünket. De aki hazát árul, attól meg kellene vonni a magyar állampolgárságot is, hisz méltatlanná vált arra, hogy a magyarok közösségének a tagja legyen.

Az őrzőknek pedig fokozottan figyelniük kell. Mert mit kezdjünk azzal, ha a honvédségünknél előfordulhatott az, hogy a velünk nyíltan ellenséges Ukrajnát ukrán nyelven éltette hadseregünk parancsnoka? A hont védeni esküdnek fel a honvédeink, akár az életük árán is.

Egy fegyveres szervezet legerősebb kötőanyaga a fegyelem, a rend, a feljebbvaló iránti bizalom. Ezért jó lenne mielőbb tisztán látni, hogy mi is történt itt, és ennek lennének következményei. Mert a hazát elárulni ezen a földön még mindig főbenjáró bűn.”

Nyitókép: Facebook

***