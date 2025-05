Korábban mosolyogva fotózkodtak az ellenzékiek Magyar Péter ukrán kémként azonosított barátjával, de már nem is emlékeznek rá

Kellemetlen kérdések, kényelmetlen válaszok

Ujhelyi István, az MSZP volt európai parlamenti képviselője kérdésükre elismerte, hogy valóban találkozott Tseberrel, aki szerinte a kárpátaljai magyarok ügye miatt kereste meg őt Brüsszelben. Azt állította: a férfi tanácsot kért tőle, hogyan lehetne az ombudsman válaszát sürgetni egy benyújtott kérdés kapcsán.

Ezzel szemben Márki-Zay Péter azt mondta: nem emlékszik sem a találkozóra, sem arra, hogy közös kép készült volna róla és Tseberről – noha az említett fotó létezik, és nyilvánosan is elérhető.

Momentum: válasz helyett hallgatás

A lap megkeresett három momentumos országgyűlési képviselőt – Cseh Katalint, Tompos Mártont és Bedő Dávidot –, akik szintén közös fotón szerepelnek Tseberrel. Érdemi válasz helyett azonban mindannyian pártjuk sajtóosztályához irányították őket, amelytől egyelőre nem érkezett reakció.

Karácsony bagatellizál, de a kép nem hazudik

A főpolgármester sajtóosztálya Karácsony Gergely korábbi Facebook-bejegyzését küldte válaszul kérdéseinkre, amelyben a politikus igyekezett jelentéktelennek beállítani a Tseberrel folytatott megbeszéléseket. Ugyanakkor az erről készült fényképen Karácsony jókedvűen mosolyog, miközben egy hivatalos találkozón vesz részt Tseberrel és Bedő Dáviddal 2022 végén – ezt a kép leírása is megerősíti.

Tseber irányt váltott – Magyar Péter mellett tűnik fel újra

Tseber Roland Ivanovics – aki a Kárpátaljai Megyei Tanács Zelenszkij-párti képviselője is – az elmúlt évben látványosan közeledett Magyar Péterhez. Aktívan részt vett a politikus 2024. júliusi kijevi látogatásának megszervezésében is. Ezt maga Magyar is megerősítette egy Tisza Párt által közzétett videóban, amelyben arról beszélt, hogy Tseber kapcsolatai segítették őket az ukrán fővárosba történő gyors eljutásban. Tseber végig Magyar mellett volt az út során, segítve a delegáció mozgását és intézményi bejutását.

Tseber a saját közösségi oldalain rendszeresen méltatta Magyar Péter Ukrajna-politikáját, egyúttal élesen bírálta a jelenlegi magyar kormányt. Pár napja például

Súlyos nemzetbiztonsági aggályok

A botrány kapcsán Horváth József biztonságpolitikai szakértő korábban így nyilatkozott a Magyar Nemzetnek: az ukrán titkosszolgálatok az elmúlt években befolyásoló ügynökök révén próbáltak teret nyerni a magyar politikai életben, és ebben ellenzéki politikusokat is felhasználhattak.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéki oldalon hiányoznak azok a védelmi reflexek, amelyek az ilyen helyzetek elkerülését szolgálnák. Fontos körülmény, hogy a magyar hatóságok egy másik ukrán állampolgár, Holló István ellen is felléptek kémkedés gyanújával: őt május 9-én, egy terrorelhárítási akció keretében fogták el Budapesten, és harminc napos letartóztatását már el is rendelte a bíróság.