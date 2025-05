Magyar Péternek azt kellene megmagyaráznia, hogy miért neki drukkol az ukrán titkosszolgálat

Mindez éles váltást jelent a Tisza Párt elnökének kommunikációjában, aki korábban – egy amúgy Tseber által is megosztott – bejegyzésében először még azt is letagadta, hogy az ukrán ügynök szervezte volna a kijevi látogatásukat.

Ez az érvelése azonban hamar megbukott Magyar Péternek, mivel egy tavalyi videóban maga mondta Tseberről, hogy „ő segített nekünk ilyen rövid idő alatt, 24 óra alatt megszervezni ezt az utat”.

Azonban Magyar Péter legújabb magyarázkodása sem stimmel. A titkosszolgálatoknak ugyanis nem feladatuk minden magyar állampolgárt egyesével védeniük. Sőt, jogilag az EP-képviselők sem számítanak védett személynek.

Erről Kocsis Máté tett közzé egy bejegyzést a Facebookon. A Fidesz frakcióvezetője, aki egyben a Nemzetbiztonsági Bizottság tagja, azt írta: „a (kém)elhárító tevékenységet Magyarországon az Alkotmányvédelmi Hivatal látja el, amely a külügyminisztériumot objektumvédelmi feladatkörében figyelmeztette, amit számára a törvény mellesleg előír. Emellett az is írott szabályból következik, hogy az igen tisztelt pártelnök úr semmilyen nemzetbiztonsági szempontból védett pozíciót nem töltött be, ezt a nemzetbiztonságról szóló törvény teszi világossá. Megjegyzem azt is, a titkosszolgálatok KG Bélát sem figyelmeztették hasonló ügyben. Az is fontos tudás, hogy a mentelmi joggal rendelkezőkkel kapcsolatban a titkosszolgálatok kifejezetten nem végezhetnek műveleti tevékenységet, ezt a törvény kizárja”.