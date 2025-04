Utánajártak, Orbán Viktor valóban leleplezte-e a saját közvélemény-kutatóit

Napokkal Orbán Viktor ÖT nevű Youtube-csatornának adott interjúja után is annak részleteit elemzik különböző platformokon. A Faktum tényellenőrző portál legutóbbi elemzésében például annak járt utána, hogy mennyire helytálló Rácz András Oroszország-szakértő azon megállapítása a miniszterelnök interjú kapcsán, hogy „a kormányközeli közvélemény-kutatók Orbán szerint hazudtak 2021 őszén - a tegnapi »interjú« egy fontos tanulsága”.

Emlékezetes, hogy Hont András azon kérdésére, hogy valóban azonos kategóriájú ellenfélként tartja-e számon a Tisza Pártot és a korábbi Márky-Zay Péter nevével fémjelzett Összefogást a kormányfő azt válaszolta,

2021 szeptemberében Márki-Zay Péter öt százalékkal vezetett előttem a közvélemény-kutatásokban”.

Rácz ebbe a mondatba „kapaszkodott bele”, és azt állította, hogy annak idején a kormányközeli közvélemény-kutatók nem ezt mérték, amiből a szakértő logikája szerint az „következik”, „hogy a kormányához közelálló közvélemény-kutatók megtévesztették a nyilvánosságot”.

Azonban mint arra a portál is felhívta a figyelmet, a miniszterelnök mondata ez esetben nyilván nem a Nézőpont és a Századvég eredményeiről szól, hanem

azoknak az anno nagy publicitást kapó közvélemény-kutatásoknak az eredményeiről, amelyek akkor Márki-Zay-előnyt mértek és, mint kiderült, tévedtek.

Már csak azért is, mert a beszélgetés éppen arról folyt, hogy milyen erős ellenfelet lát a miniszterelnök a Tisza Pártban, amelyik igen szépen „muzsikál” ugyanezeknél a felmérést végzőknél. De mint ismert, Orbán Viktor „komoly ellenfélnek” nevezte a Tiszát, de perspektívába helyezte a közvélemény-kutatási eredményeket, utalva arra, hogy voltak már ilyen helyzetben, és annak is nagy Fidesz-győzelem lett a vége.

Mráz-Ágoston is reagált

Azonban nemcsak Rácz András, hanem a Telex is azt akarta bebizonyítani a miniszterelnök szavait a kontextusukból kiragadva, hogy a jobboldali közvélemény-kutatók megbízhatatlanok. Többek között a Nézőpont Intézetet is „szakmaiatlansággal” vádolta a liberális portál.

Ezt azonban Mráz Ágoston Sámuel, az Intézet vezetője nem hagyta annyiban. Mint fogalmazott, „a Hont András által készített interjú kontextusából egyértelmű, a miniszterelnök a 2022-es Fidesz-győzelem nagy teljesítményét érzékeltetendő mondta, hogy »2021 őszén az ellenzéki összefogás pártszinten is és miniszterelnök-jelölti szinten is előttünk volt«” – írta. A szakértő hozzátette, érthető, hogy utólag is büszke a Fidesz-lista akkori, 18,3 százalékpontos előnyére (hazai eredményekkel vethető össze egy standard közvélemény-kutatási adat).

***