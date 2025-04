Szentkirályi: Óbudát magára hagyta a fővárosi és a kerületi önkormányzat

Felhívták az önkormányzat vezetésének a figyelmét arra, hogy valamit kezdjenek a kialakult helyzettel. Szerintük ezeket az elhanyagolt épületeket le kellene bontani és rendbe kellene tenni a környezetüket – mondta a politikus, aki beszámolt arról is, hogy a rendőrség hónapok óta folyamatosan feljár a területre.

Gyepes Ádám a Római-partról szólva azt mondta, hogy az elhanyagolt és gazdátlan. Jó lenne, ha a főváros és a kerület végre tenne valamint az ügyben, egyebek mellett például egy fejlesztés keretében ki kellene alaktani egy kerékpáros és gyalogos sávot – tette hozzá.

A politikus szólt arról is, hogy a parton van egy szabadstrand, amelyet nyáron lehet használni, azonban két kilométerrel feljebb, a pünkösdfürdői szakasznál van egy szennyvízátemelő telep, ahol nagyobb esőzés idején a hígított szennyvizet beengedik a Dunába. Ez a szennyvíz „pont a szabadstrand előtt folyik végig” – mondta. Megjegyezte, 2023 augusztusában egyszer kialakult egy olyan helyzet is, amikor este a higított szennyvizet beengedték a Dunába és reggel a szabadstrandot ki is nyitották. A kerület akkor ezt a helyzetet nem is jelezte a fürdőzni vágyoknak.

(MTI)

***

Nyitókép: MTI/MTVA/Lakatos Péter