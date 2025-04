Padlógáz: az Országgyűlés megnevezte a legfőbb ellenséget, majd megszavazta, hogy mindenáron fellép ellene

Mik az új javaslat legfontosabb tartalmi elemei?

A kormány zéró toleranciát hirdetett a kábítószerek ellen: a kabinet egyértelmű célja a kábítószer és az illegális tudatmódosító szerek használatának, terjesztésének és népszerűsítésének teljes felszámolása. Ennek keretében szigorították az ún. „elterelés” szabályait. A jövőben csak azok a drogfogyasztók élhetnek a kormány által nyújtott második eséllyel, akik együttműködnek a hatóságokkal, és megnevezik a kábítószer beszerzési forrását. A kábítószer-kereskedőktől az előállítás során elkobozhatják vagyonelemeiket, például járműveiket, eszközeiket, berendezéseiket és akár ingatlanjaikat is. Továbbá azokat az üzleteket, amelyek működésével összefüggésben egy éven belül legalább kétszer kábítószer-bűncselekményt követnek el, akár egy évre is bezárathatják. Itt gondolhatunk a szórakozóhelyekre is, attól függetlenül, hogy magában a bűncselekményben az üzletben dolgozók tevőlegesen részt vettek-e, vagy sem. Nagyon fontos módosítás, hogy

a rendőrség legfeljebb 72 órára őrizetbe veheti a közterületen vagy nyilvános helyen tartózkodó, módosult tudatállapotban lévő személyeket,

különösen abban az esetben, ha másokat súlyosan zaklató vagy a köznyugalmat súlyosan sértő magatartást tanúsítanak, vagy ha visszatérően kell velük szemben intézkedni.

Az Alaptörvényben rögzítették a jogalkotók, hogy Magyarországon tilos a kábítószer előállítása, terjesztése, használata és népszerűsítése. Itt kiemelném a népszerűsítés tilalmát, ami nagyon fontos és jelentős változás. Ebbe beleértendő az online felületeken történő külföldi szerverek felhasználásával megvalósított drogterjesztés is. Erről a nagyon is valós veszélyről a Drogkutató Intézet oldalán publikáltunk egy elemzést is.

Mi történik akkor, ha a kábítószer-fogyasztó nem mond igazat a hatóságoknak arról, hogy honnan szerezte a drogot?

Természetesen joga van megtagadni a vallomást, azonban a hatóság félrevezetése már újabb bűncselekménynek minősül. Amennyiben megtagadja a vallomást, akkor nem élhet az eltereléssel, azaz sor kerül a bírósági eljárásra és ítéletre, aminek nyomai lesznek a későbbiekben is: a köznyelv ezt hívja priusznak. Megemlíteném, hogy egy másik eleme is van a csomagnak: a kisebb dílerek büntetése is korlátlanul enyhíthető, amennyiben feltárják a hálózatot, teljes körű vallomást tesznek.

Az immáron elfogadott törvénymódosítást számos ellenzéki szereplő bírálta, köztük Magyar Péter is...

Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen

Magyar Péter párttársai a drogpárti fővárosi stratégiát is egyöntetűen megszavazták.

Azonban látni kell, hogy a legalizációs kísérletek megbuktak, Nyugat-Európa elvesztette a drogkereskedőkkel szembeni küzdelmet. A béke és a jólét minta államának gondolt Svédországban például mindennaposak a lövöldözések: csak Malmö városában például 2019-ben egy év alatt több mint 100 robbantásos merényletet regisztráltak, és 2011 óta 38 emberölés történt, amelyek közül csak hatot sikerült felderíteni. Belgium és Hollandia Európa kábítószer-kereskedelmének központjaivá váltak, különösen az olyan nagy kikötővárosok révén, mint Antwerpen és Rotterdam.