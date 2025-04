»Üzenjük meg Zoltán, hogy ez nem fog menni, ez nem így működik!« – jelentette be ellentmondást nem tűrő hangon a messiás, Tarr Zoltán pedig igyekezett erőteljesen nézni és bólogatni hozzá.

FUTÓHOMOKON FUT VALAKI

Magyar szerint a futóhomokon futni szokás, így kapta nevét ez a homokfajta, és ezzel a képpel írta le, hogyan kapálózik a propaganda ellene, de ő érinthetetlen és megfoghatatlan égi tünemény, senki meg sem sebzi. A propaganda meg csak fut és fut a futóhomokon, illetve 10 milliós SMS-kampányt folytat ellene. Erről rajta kívül még senki nem hallott, de ez általános, egyszerűen senki nem lát annyira, mint ő. Ő olyanokat is észrevesz, ami az átlag magyar szeme elől rejtve van.

KONKRETIZÁLJUK A DOLGOKAT KONKRÉTUMOK NÉLKÜL!

Erre is csak ő képes. Elmondta nevek, időpontok és tények nélkül, hogy őt amúgy hónapok óta fenyegetik, zsarolják, talán még gyíkká is változtatták, de hiába. Ráadásul jogszabály módosításokkal és hatósági zaklatásokkal is próbálkoznak majd vele. Meg durvább eszközökkel is, amit nem fejtett ki, egyértelműen a szívpanaszos, esetleg kiskorú nézők kedvéért. Azért egy példát mondott mégis, szerinte drogot fognak elrejteni nála és a kollégáinál, ezért módosították a drogellenes törvényt.

ÉN, ÉN, ÉN, ÉN

Ezek után hosszú percekig az őt ért sérelmekről és a saját bátorságáról beszélt. Iszonyú unalmas volt.”

