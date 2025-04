„És ez Magyarországon addig így is marad, amíg a Margaréta 2.0 hadművelet meg nem valósul, és egy jókor jó helyen felbukkanó hazai csicska »nemzetvezető« ránk nem kényszeríti azt a kottát, amelyet Németországból diktálnak neki. Biztosan csak véletlen, de Magyar Péter éppen azzal fenyegetőzött, hogy kormányra kerülve bűncselekménnyé nyilvánítja a photoshopolást, de amúgy is egyik kedvenc gondolata önmagától a neki nem tetsző dolgok, emberek, jelenségek betiltása. Ahova a negyedik Reich beteszi a csizmáját, ott amúgy is elvárják az igazodást a birodalmi eljárásrendhez, jó példa erre Lengyelország, ahol konzervatív tévéket tiltanak be, meg úgy általában nagyon leplezetlen politikai tisztogatásba kezdtek. Magyarországon is másfél évtizede vérgőzös szemekkel álmodoznak erőszakról meg IFA-platókról a teljesen megborult ellenzéki aktivisták, és láttuk már a történelmünkben, mire képesek az ilyenek, ha megkaparintják a hatalmat.

Ebből a szemszögből kell szemlélni a tusványosi nézőtér első sorából a dollárpojácák élére átrománkodott Magyar Péter szüntelen fenyegetőzését is. Nincs két ellenzék, nincs két baloldal.

Vigyázni kell tehát, mert a németek és a hazai kiszolgálóik egy pillanat alatt életveszélyessé tudnak válni, ugyanakkor mégiscsak magyarok vagyunk, tehát elvárjuk az élettől a derűt. A pénisz-dombornyomott szuszpenzorok hercegénél olyan fokra hágott a nárcizmus, hogy maradéktalanul elhitte a köré löttyintett személyi kultusz minden pici elemét, és ez azért szórakoztató. Számára elviselhetetlen, ha nem imádja úgy mindenki, mint a kiéhezett rajongói, és nem hajlonganak előtte a mémek. Egy olyan országban akar kinevethetetlen bálvány lenni, ahol a nép megkergette a nép költőjét, Petőfit a kampánykörútján, ahol Karinthy a rák, Rejtő pedig a nácik árnyékában sem volt hajlandó abbahagyni a komoly hülyéskedést, és ahol a magyar ember viccet csinál a saját nyomorából, ha nem tud segíteni magán. A felelősségre vonást meg lehet úszni, ha Magyarországon beszerveznek hazaáruló ügynöknek vagy helytartónak, de a kiröhögést nem.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***