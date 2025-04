Pánikban a Tisza: kilenc évvel ezelőtti, összevágott videóval támadja Orbánt Magyar Péter Ukrajna ügyében

Alább meghallgatható a teljes beszéd, melyből kiderül, hogy 2016-ban a magyar kormány még Ukrajna távlatos EU-csatlakozása mellett állt, azonban ezt is feltételekhez kötötte. „Igaz, hogy ez nincs napirenden” – mondta el akkor a magyar miniszterelnök, majd azt is hozzátette, hogy „mert amíg eljutunk eddig az állapotig, hogy Ukrajna tagságáról lehet beszélni, még néhány lépcsőfokot meg kell másznunk”. A 2016-os beszéd óta pedig nemcsak az orosz-ukrán háború robbant ki, de Zelenszkij számos kritizálható döntésére is fény derült, sőt, akkor a magyarok még nem tudtak az 5 évvel későbbi, botrányos és magyarellenes ukrán nyelvtörvény elfogadásáról.

Orbán egészen pontosan így fogalmazott 9 évvel ezelőtt: „Ukrajna azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a nyugati világ részévé válik, közeledik, sőt elfoglalja az ő saját, jól megérdemelt helyét az európai népek és az Európai Unió közösségében. Szeretném teljes egyértelműséggel kifejezni, hogy Magyarország támogatja Ukrajna európai uniós tagságát. Igaz, hogy ez a kérdés ma nincs napirenden, mert amíg eljutunk majd addig az állapotig, hogy Ukrajna tagságáról lehet beszélni, még néhány lépcsőfokot meg kell másznunk, de mi szeretnénk világossá tenni, hogy amikor ezeket a lépcsőfokokat megtesszük, akkor a mi szemünk előtt egy olyan Európa van, amelynek Ukrajna a teljes jogú tagja.”

Nyitókép: AFP