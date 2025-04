„Megpróbálom Lázár Jánost védeni.

A belpolitika iránt valamennyire is érdeklődő állampolgár számára egyértelmű, hogy Orbán kampánycsapata hibát hibára halmoz. Jogos a gondolat, hogy az országot irányító pártcsaládot valaki belülről bomlasztja, vagy Rogán csapatában mindenki simán hülye. (A gondolat a Magyar Narancstól származik.)

Na már most el is érkeztünk a miniszterhez. Az egyértelmű, hogy az elhasznált, már komposztnak se jó Menczer Tamást Lázárral próbálták felváltani. A kísérlet nem vált be. Most hagyjuk a vasutat, meg a járatritkítást!

Nézzük meg közelebbről, hogy a fácánvadásznak igazából mi volt a dolga! Első helyen: hazaárulózni Magyar Pétert, meg a mozgalmát. Második helyen: dicsérni a főnököt. Az egyértelmű, hogy a Lázárinfónak nevezett rendezvények lebonyolítása nem az ő dolga.”

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

