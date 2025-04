Megkérdeztük az illetékeseket, előfordulhat-e a spanyolországihoz hasonló áramkimaradás nálunk is? – Itt a válasz!

A villamosenergia-rendszer szempontjából a legjelentősebb kockázatot Magyarországon is a szélsőséges időjárási helyzetek – szélviharok, zivatarláncok, ónos eső, extrém magas hőmérséklet –, másrészt a termelés és fogyasztás egyensúlyának váratlan és gyors megbomlása, harmadrészt pedig (akár összefüggésben az előzőekkel) a hálózati infrastruktúra túlterhelődése, sérülése jelentik – írta a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) arra a kérdésünkre, hogy hazánkban is előfordulhat-e a hétfőn az Ibériai-félszigetet érintő példátlan áramkimaradás, amelynek okát továbbra is csak találgatják.