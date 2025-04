Spanyolországban közel egy napba telt az áramszolgáltatás helyreállítása

Mint ahogy arról a Mandineren is beszámoltunk róla, hétfőn súlyos áramszünet bénította meg Spanyolország és Portugália több térségét, köztük a fővárosokat, Madridot és Lisszabont is. Az áramkimaradás miatt több ezer embert kellett kimenekíteni a metróállomásokról, leálltak a telefonvonalak, nem működtek a közlekedési lámpák, és még a madridi nyílt teniszbajnokság mérkőzéseit is félbe kellett szakítani.