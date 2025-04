Magyar Péteréknek vége, hazánkban szörnyű szellemi sötétség honol, a korrupciós vádat pedig nem hallani a zörgő sárhányótól

Győrffy Ákost Schiff András azon mondata ihlette meg, mely szerint Magyarország Budapesten kívüli részén „szörnyű szellemi sötétség honol”. Szerzőnk megjegyzi: „Schiff Andrásnak természetesen joga van ahhoz, hogy Orbán Viktorról, Vlagyimir Putyinról és Donald Trumpról lesújtó véleménye legyen. Ahogy ahhoz is, hogy hasonlóképp vélekedjen mindazokról, akik a nevezett urak »zsoldjában« állnak szerinte. És ahhoz is joga van, hogy mindezen fenntartásai miatt ne akarjon fellépni ezekben az államokban. De azt, hogy mindezt ezzel a bornírt általánosítással indokolja, nyugodtan tarthatjuk felháborítónak.” Hozzáteszi azt is:

Schiff gondolkodása szimptomatikus a magyar baloldalon.