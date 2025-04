Magyar Péter nyomában: Kulja András tiszás képviselő is megúszósan nyilatkozgat az EP-ben

Nemrég szolgáltunk olvasóink számára Kulja András volt orvos és egészségkommunikációs szakember, a Tisza Párt EP-képviselőjének portréjával. A Európai Néppártba beült, Manfred Weber által irányított tiszások, úgy tűnik, nem túl erősek a felszólalásaikkal. Kulja egyik kollégája, Kollár Kinga sem a markáns megnyilatkozásairól híres, legalábbis az EP-ben.

Kulja EP-s felszólalásaiban többnyire a magyar kormányt ekézi vagy általánosságokat pufogtat.

2024 novemberében az azerbajdzsáni klímakonferencia kapcsán azt mondta, szerinte a magyar kormány ignorálja az éghajlatváltozás veszélyeit, ő pedig egy „élhetőbb és jobb bolygót” szeretne.

Pedig, mint azt megírtuk, az EU-s zöldpolitika hátráltatja a gazdaságot és nem hatékony, a magyar kormány viszont elkötelezett a klímacélok mellett, hazánk jól is áll ebben, ahogy a zöld átállás is folyik, és erdősítettünk is.

Kulja máskor is felszólalt klímaügyben, például a felmelegedésre való felkészülést sürgetve; illetve az e-cigi és a nikotintartalmú termékekkel kapcsolatos prevenciót is sürgette; volt egy nem túl tartalmas megjegyzése a fogyatékkal élők jogai mellett, és az ügyben felszólította a magyar kormányt. A fiatalok mentális egészségével kapcsolatban kijelentette az EP-ben, hogy „minden gyermek megérdemli, hogy segítséget kapjon és egészséges, boldog felnőtté válhasson”.

Azzal kapcsolatban is volt megszólalása már idén márciusban, hogy „összefogásra van szükség az életmentő és kritikus fontosságú gyógyszerek biztosítása és igazságos elosztása érdekében. Az Uniónak kezébe kell vennie az irányítást, hogy elérhető és megfizethető gyógyszereket biztosítson az állampolgáraink részére.” Végül azt is hangsúlyozta, hogy „modernizálnunk kell a foglalkoztatási szolgáltatásokat”, „hiszen ha valóban versenyképes Európát szeretnénk, akkor nem csak a gazdasági mutatókat kell figyelnünk, hanem az emberek életminőségét is”.