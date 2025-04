„Ott tartunk, hogy az egykori kommunista főcenzor már nem csak demokráciából ad tanácsokat, most már vallási témában is osztja az észt. Természetesen, hogy stílszerű legyek, balgaságokat írt Lendvai elvtársnő. Inkább azon kellett volna elgondolkodnia, ha már felhozta a »balosozás« témát, hogy miért alakult ki az, hogy a bal szó általában negatív tulajdonságokat jelez: balsors, balek, balfék, kétbalkezes s a többi. És igen, a ballator is ide kapcsolható.

Álljon itt Lendvainak okulásképpen néhány gondolat.

Jézust két gonosztevővel együtt feszítették keresztre a Golgotán. A felfeszítés után közvetlenül még mindkét lator szidalmazta Jézust, azonban amíg a jobboldali lator megtért a bal lator továbbra is szidalmazta Jézust, nem fogadta őt el.

Jobb és bal: szoros értelemben a dolgok nézetének két oldala a →szimmetria alapján, ill. irány az →égtájak szimbolikája szerint; átvitt értelemben: ügyes-ügyetlen, szerencsés-szerencsétlen, erős-gyenge stb. Ősi tapasztalat szerint ugyanis az ember egyik keze-lába ügyesebb, jobb, mint a másik.{…} A halott Krisztus feje minden (Egyh. által elfogadott) kereszten jobbra, a jobb lator felé hajlik. A megfeszítés-képeken Mária és az Egyh. mindig a feszület jobb oldalán, Szt János ap. és a Zsinagóga a bal oldalon áll (Uta-evangeliárium, München, Áll. Kvtár, 11. sz.).

Érdekesség, hogy a 1930-as években még élő népszokás szerint az anyák az első szoptatáskor mindig előbb a jobb mellbimbót adták a gyermeknek.”