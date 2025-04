„A miniszterelnök úgy érzi: személyesen kell ringbe szállnia. Korábban Magyarra Menczert küldték rá, hogy az ő kocsmai verekedő szintjére leszállítva »menczeresítsék« a riválist. Most maga Orbán menczeresedik. Váratlan felbukkanása is Menczert idézi. Pénteki rádióinterjújában tartalmilag közel jár a »Brüsszel Petizéshez« is.

Ez nemcsak stiláris változás. A Fidesz most int végleges búcsút egykori középosztályi bázisának, amit a radikális liberális mezből kibújva oly nagy fáradsággal szerzett meg annak idején, »polgári pártnak« öltözve.

»Most múlik pontosan,/ Engedem, hadd menjen« – mint a Quimby dala mondja. Az egykor szövetséges MDF-szavazók már elhagyták – elég Buda politikai térképére nézni. Régi emlékként marad talán Torgyán stílusa (férgezés nyomán poloskázás), de annak is csak durva paródiája, Torgyán kedélye nélkül.

A valódi kereszténydemokratáknak meg legyen elég Bede Zsolt magánszáma a Bazilikában. Nem hinném, hogy Orbánék küldték oda, de az ő kultúrájuk leplezte le magát. Orbán nemrégiben még »a templomból jövök« megjegyzéssel rázta le az újságírókat. Hű emberre most a »templomba megyek« alkalmát választotta az alpári cirkuszolásra.”