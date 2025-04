„A mostani már a negyedik kedd volt, amikor Hadházy Ákos és a Momentum vezérletével a gyülekezési törvény gyermekvédelmi célú módosítása ellen vonultak az utcára az azzal egyet nem értők, akik a Pride betiltását látják a jogszabály mögött. A kezdeti lendület, amely még négy híd elfoglalását eredményezte, kifulladóban van, a mostani demonstráció ugyan hajnal négyig tartott, akkor azonban már alig lézengtek az Erzsébet hídon. Kevesebben vonultak át a többi átkelőre is, így »csupán« a Szabadság- és a Petőfi hidat sikerült lezárni egy rövid időre.

Tették mindezt a tüntetők úgy, hogy az autósok folyamatosan a nemtetszésüket fejezték ki az akcióval kapcsolatban.

A kifulladásnak és az egyre kisebb érdeklődésnek is ez lehet az oka, hogy a tüntetéssorozat mögött egész egyszerűen nincs társadalmi támogatottság.

Az még akár egy legitim vita is lehet a konzervatív és a liberális oldal között, hogy a gyermekek védelme, vagy a gyülekezési jog az elsődleges? Mi, konzervatívok erre a kérdésre egyértelműen az elsőt feleljük, liberális nemzettársaink ugyanakkor valószínűleg a másodikat. Egy évszázadok óta zajló ideológiai- és nézetkülönbség újabb felvonása ez, amelyről persze érdemes beszélni és érdemes is megvitatni egyik, vagy másik oldal érveit. Egy demonstrációnál azonban vannak további szempontok is, amelyeket mérlegelni kell. Például az, hogy a tüntetők a társadalom mekkora részének a véleményét fejezik ki az akciójukkal? Ebből a szempontból nem fest jól a Pride mellett kiállók helyzete,

ugyanis a felmérések azt mutatják, hogy a társadalom nagyobb része bizony támogatja a kormány gyermekvédelmi célú intézkedéseit.

Persze még ez sem jelenti azt, hogy a kisebbségi véleményt ne lehetne tüntetés formájában kifejezni. Csak ebben az esetben már figyelni kellene az arányokra. Vajon meg lehet-e tenni azt, hogy egy szűk réteg elégedetlenségét valaki úgy fejezi ki, hogy ezzel egy jóval nagyobb társadalmi csoport érdekeit sérti? Az emberek ugyanis délután sietnének haza a munkából, vinnék edzésre a gyereket, orvoshoz a nagymamát. Egyszerűen nem akarnak mást, mint használni a várost. És nem akarnak mást, minthogy ezt minél zökkenőmentesebben tehessék, ami Karácsony Gergely és csapata utóbbi években folytatott »áldásos« tevékenységének köszönhetően egyébként is egyre nehezebb.”