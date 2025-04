Hadházyék nagyon akarják a színesforradalmat, de egyelőre nem jön össze

Ahogy arról Mandiner is beszámolt, újabb pride melletti tüntetést szervezett Hadházy Ákos országgyűlési képviselő az Erzsébet hídra. A Kúria döntése értelmében ennek most kedden már nem volt akadálya. Annak ellenére is, hogy a hidat csak szellősen töltötték meg a tüntetők.

Hadházy Ákos megnyitó beszédében arról beszélt, megérti, ha a tüntetők „más hidakat is megnéznének” az este folyamán. Hozzátette, lehet hogy másik hidat is elfognak foglalni, de lehet, hogy nem.

Azoknak akiknek nem tetszik, hogy néhány száz tüntető rendszeresen megbénítja a főváros közlekedését azt mondta Hadházy Ákos, hogy

akinek kényelmetlenséget okoztunk, azt üzenem, hogy legközelebb jöjjenek ki ők is, hogyha minél hamarabb elérjük a kritikus tömeget, annál hamarabb vége lesz ennek az egésznek”.

Hadházy arról is beszélt, hogy már bejelentette,