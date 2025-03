Amit a budapesti hidakon műveltek Hadházyék, az nem politikai aktus, hanem kollektív terápia

A Ferenciek terei hacacáré után Gulyás készített egy rövid interjút Hadházy Ákossal, ahol rákérdezett Hadházynál, hogy mégis mi volt ez az egész silányul szervezett tüntetés. Hadházy pedig előhúzta az egész jelenlegi ó- és újellenzék állatorvosi lovát: „Nem ez a fontos, ezt meg kell tanulnunk. Egy tüntetésen jó, ha jó a hangulat – szerintem most is jók voltak a zenék, és rendkívül jó és fontos beszédek hangzottak el –, de soha nem ez a fontos.” Szerinte az a lényeg, hogy az ellenzék tömegeket tudjon megmozgatni, és épp ezért lát esélyt arra, hogy a kormány visszavonja a törvényt, mert most sikerült tömegeket mozgósítani. A beszélgetés későbbi részeiben azonban elmondja, hogy már több hasonló, nagy tömeget vonzó tüntetést is sikerült korábban összehozni, mégsem értek el velük semmit – majd többször is megismétli, hogy

fogalma sincs, mi történik, nem érti a koncepciót, de még a Szabadság híd lezárásának logikáját sem – mindezt a tüntetés főszervezőjeként.

És itt érünk el a lényeghez: az ellenzék egyik fele megszervezi a szárazföldi-hídi Sziget Fesztivált, a másik fele pedig politikai hologramként lebeg – mintha lenne ott a helyén valami, de amikor közelebb lépnénk, kiderül, hogy csak a nagy semmi van ott. Közben meg Gulyás igyekszik kikényszeríteni az ellenzékből valami olyat, amit már hosszú idők óta nem sikerült összehozni: egy céllal rendelkező tüntetést.

Mert a mostani már egyfajta posztmodern ellenállás, melynek – kis túlzással – már a saját értelmetlensége is a performansz része.

És ez az egész már nemcsak politikailag, de kulturálisan is pokolian fárasztó. Egy tüntetés, ahol senki sem tudja, egészen pontosan miért van ott, de mindenki érzi, hogy valami nagyon nem oké – ez nem politikai aktus, hanem kollektív terápia. Az ellenzék per pillanat egyszerre próbál megszólalni, és közben semmit sem mondani; képviselni valamit, de ne túl hangosan, hátha valaki megijed. A végeredmény pedig egy furcsa, önmagába forduló happening, amelynek a legnagyobb tétje az, hogy hány Insta-sztori készül róla – de legalább Hargitai Miklós bemutatta az ellenzékiség kvintesszenciáját:

Kövesse ki mindenki Facebookon Orbán Viktort!”

Nyitókép: Hargitai Miklós bejelenti, mindenki kövesse ki Facebookon Orbán Viktort!

Fotó: Képernyőkép/Partizán YouTube-csatornája