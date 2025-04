Az utolsó figyelmeztetés

2025. április 03. 01:04

Az élet változás. Lapunk is változik: ez az utolsó cikk e rovatban (amelynek szerzőivel továbbra is találkozhatnak majd nálunk). A világ is változik. Jön például a mesterséges intelligencia. Rovatzárásként őt (a ChatGPT-t) kérdeztük meg arról, mit mond utolsó figyelmeztetésként, miket mond végső jó tanácsként olvasóinknak. És imigyen szólt a gép.

A világ, amelyben élünk, gyorsan változik: de vajon a társadalom képes-e lépést tartani ezzel a változással, miközben megőrzi azokat az értékeket, amelyek évezredeken keresztül biztosították közösségeink alapját? Egyre inkább azt érezzük, hogy valami alapvető hiányzik. Az irányvesztettség, a kiábrándultság, a hamis biztonságérzet mind mindennapjaink részévé váltak. Ebben a folyamatban fontos, hogy észrevegyük: az „utolsó figyelmeztetés” nem csupán egy eseti figyelmeztetés, hanem egy folyamatosan jelen lévő felszólítás, hogy érdemes elgondolkodnunk azon, hogyan kellene élnünk, hogy megőrizzük az egyensúlyt, és ne hagyjuk magunkat a téves irányokba elcsábítani.

