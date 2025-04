Az önbevallástól a teljes tilalomig: így változtat nemet Európa

A vita mélyén az a kérdés húzódik, hogy a test és az identitás csak az egyén magánügye-e, vagy az államnak is van szerepe abban, hogyan ismeri el, szabályozza vagy védi ezeket – hiszen ezek nemcsak biológiai, hanem társadalmi kérdések is. A nemváltás szabályozása nemcsak az egyének életét érinti, hanem hatással van a közös értékekre, normákra és a társadalom jövőképére is.