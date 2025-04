„Az Index.hu 2025. április 20-án megjelent beszámolója szerint, a Magyar Kétfarkú Kutya Pártdemonstrációt szervezett Budapesten, április 20-án, a kannabisz legalizációjához köthető szimbolikusdátumhoz igazítva, Million Marijuana March néven.

A rendezvény során több olyan kijelentés is elhangzott, amelyek a magyar drogpolitika és a Drogkutató Intézet tevékenységével kapcsolatban komoly félreértéseket tükröznek. Ezekre intézményünk kötelességének érzi, hogy tárgyilagos és szakmai alapú választ adjon.

Elsőként fontos tisztázni: a Drogkutató Intézet tudományos és szakmai szervezetként működik, politikai vitákban nem vesz részt, de a tudományos alapokat nélkülöző vagy félrevezető állításokra szükség esetén reagál.

A tüntetés egyik főszervezője, Döme Zsuzsanna, a MKKP társelnöke, az Index tudósítása szerint azt a kijelentést tette a Drogkutató Intézettel kapcsolatban, hogy: »tőlem egy takarítónőt is küldhetnek az intézettől, kiállok vitázni, csak mondjanak egy dátumot. De nem válaszolnak.« Ezzel kapcsolatban rögzítenünk kell, hogy az Intézet rendszeresen válaszol Döme Zsuzsanna e-mailes megkereséseire, amit intézetünk természetesen az üzenetekkel alá is tud támasztani.

Ugyanakkor a Húsvét vasárnapjára időzített »vita« felhívás nem tekinthető valódi szakmai párbeszéd kezdeményezésének. Az ilyesfajta performansz nem alkalmas fórum komoly, tudományos alapú vita lefolytatására. Továbbá több ízben jeleztük Elnök asszonynak, illetve a rendezvény szervezőjeként bemutatkozó Galló Bencének, hogy Húsvét vasárnap számunkra mást jelent, aznap nem kívánunk vitán részt venni.

A demonstráción levetített videóüzenetben megszólalt Szemelyácz János pszichiáter, addiktológus, aki arról beszélt, hogy Magyarországon jelenleg nem lehet különbséget tenni a drogok között, és azt hangsúlyozta, hogy el kellene gondolkodni »valamiféle tiltott–tűrt–támogatott rendszerben« való szabályozásukról – olvasható az Indexben. Ezzel kapcsolatban fontos leszögezni: a tiltott, tűrt és támogatott kategóriák bevezetése a kábítószerekre gyakorlatilag a legalizáció politikai bevezetését jelentené, amely jelenleg ellentétes az Alaptörvényben rögzítettekkel.

Sárosi Péter jogvédő, drogpolitikai szakértő, elmondta, hogy 2003-ban az első, marihuána-legalizáció melletti tüntetésen megdobálták őket, és ott találkozott először azzal »a rosszindulattal és butasággal, ami ezt az országot mérgezi«. Szerinte »Nem arra figyelnek, amit mondasz, hanem azt látják benned, akit látni akarnak, az ördögöt, aki meg akarja mérgezni a magyar fiatalokat« – írta az Index. Sárosi, aki korábban részt vett Budapest főváros drogstratégiájának kidolgozásában, az új drogpolitika iránti igényt hangsúlyozta. Ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni: a fővárosi drogstratégia, amelynek kidolgozásában ő is közreműködött, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, szakmailag megbukott, és több ponton alkotmányossági aggályokat is felvetett.

Ezek a legalizációt célzó kijelentések a társadalmi érzékenységre apellálnak, de figyelmen kívül hagyják, hogy a kábítószerek legalizációja és különösen azok támogatása a közegészségügyi és büntetőjogi rendszer összehangolt felülvizsgálata nélkül súlyos következményekkel járna, különösen

a fiatal korosztály és a veszélyeztetett csoportok körében.

Döme Zsuzsanna kijelentése szerint a Drogkutató Intézetnél több a kommunikációs munkatárs, mint a szakember – közölte az Index. Ennek cáfolására szeretnénk ismertetni a tényeket: az Intézet csapatát olyan elismert szakemberek alkotják, mint Prof. Dr. Haller József neurobiológus, aki a szerhasználat agyi mechanizmusait kutatja több évtizede, valamint Téglásy Kristóf, az Intézet szakmai igazgatója, aki a hazai drogpolitika terén szerzett mélyreható szakmai tapasztalatokat. Intézetünk a társadalmi megelőzést, a kezelés elérhetőségét és az érintett csoportok védelmét tekinti prioritásnak nem a fogyasztás normalizálását vagy a legalizációs retorikát.

Zárásként szeretnénk világossá tenni: a Magyar Kétfarkú Kutya Párttal jelenleg nem folytatható valódi szakmai vita, amíg komoly politikai szereplőként kíván fellépni, de alapvető társadalmi és egészségügyi kérdéseket képes vicc szintjén kezelni. Ha valóban párbeszédet kívánnak, annak feltétele a szakmailag megalapozott, a törvényi kereteket tiszteletben tartó állásfoglalás, nem pedig ironikus kampányüzenetek és performatív gesztusok.”

