09. 12.
péntek
pszichés probléma legalizáció feketepiac cannabis

A német adatok szerint is bukás a cannabis legalizációja Németországban

2025. szeptember 12. 18:52

A pszichés problémák száma drámaian nőtt, a feketepiac virágzik.

2025. szeptember 12. 18:52
null
Téglásy Kristóf
Téglásy Kristóf
Drogkutató Intézet

„Több mint egy év telt el azóta, hogy Németország 2024. április 1-jén életbe léptette a sokat vitatott törvényt, amely bizonyos feltételek mellett engedélyezi a marihuana fogyasztását és birtoklását. A döntést a kormánykoalíció történelmi lépésként mutatta be: célja a kriminalizálás megszüntetése, a feketepiac visszaszorítása, valamint a kontrollált és biztonságos keretek között zajló fogyasztás volt. Ennek bukásáról már mi is jelentettünk meg elemzést (itt). Most azonban maguk a németek vontak mérleget. Az első év tapasztalatai kijózanítóak. Az egészségügyi statisztikák drámai növekedést mutatnak a cannabis-fogyasztással összefüggő pszichés problémák terén, miközben a bűnüldöző szervek szerint a feketepiac továbbra is virágzik. A kérdés immár nem az, hogy szükség van-e korrekcióra, hanem az, hogy a politika hajlandó lesz-e szembenézni a valósággal.

Karl Lauterbach egészségügyi miniszter és a kormány többször hangsúlyozták: a legalizáció célja a társadalom tehermentesítése. A narratíva egyszerű volt: ha a fiatalokat nem kriminalizálják a fogyasztásért, a rendőrség a súlyosabb bűncselekményekre koncentrálhat, miközben a szabályozott piac visszaszorítja a szervezett bűnözést. Ezek a célok vonzóan hangzottak, különösen egy olyan országban, ahol a kábítószer-problémák régóta politikai viták kereszttüzében állnak. Az elmúlt hónapokban azonban egyre több bizonyíték utal arra, hogy a törvény hatásai ellentétesek az eredeti elképzelésekkel. Amire egyébként már a törvény vitájában sokan felhívták a figyelmet és nemcsak ellenzéki oldalról.

A Kaufmännische Krankenkasse (KKH) friss statisztikái szerint 2024-ben több mint 250 500 ember szorult kezelésre pszichés zavarok vagy viselkedési problémák miatt, amelyek közvetlenül cannabis-fogyasztással függtek össze. Ez több mint 14 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. A leginkább érintett korosztály a 20–29 évesek köre: ők azok, akik életük egy olyan szakaszában kerülnek terápiára, amikor a tanulmányok, a munkahelyi beilleszkedés és a felnőtt élet megalapozása lenne a központi feladat. Az érintetteknél gyakran fordulnak elő pszichotikus epizódok, erős szorongás, depresszió, illetve elvonási tünetek. A DHS (magyar fordítása nemigen van, szó szerint: Német Főszolgálat a Szerfüggőség Kérdéseiben) szintén arról számolt be, hogy nőtt azoknak a száma, akik szakmai segítségre szorulnak. A trend világos: a könnyebb hozzáférhetőség nem a fogyasztás tudatosabb formáját, hanem sok esetben a problémás használat felerősödését hozta.

A legalizáció egyik kulcsígérete a feketepiac visszaszorítása volt. A valóság azonban ennek épp az ellenkezőjét mutatja. A hatóságok az elmúlt hónapokban több olyan bűnszervezetet számoltak fel, amelyek tonnaszámra hoztak be cannabist az országba. Ennek az is az oka, hogy bár legális a vásárlás, a cannabis klubok alapításának és működésének részéletszabályai nem kidolgozottak. A rendőrség tapasztalatai szerint a szabályozott piac nem tudja felvenni a versenyt az illegális kínálattal. Ennek oka részben az, hogy a legális termékek ára és hozzáférhetősége sok fogyasztó számára kevésbé vonzó, mint az utcai alternatívák. Így a szervezett bűnözés továbbra is jelentős profitot termel, és a törvény által ígért visszaszorítás elmaradt.

A törvény értékelését 2025 őszére ígérték, de már most látható, hogy a politikai akarat hiánya miatt nem várható radikális változtatás. Az SPD számára a cannabis legalizációja presztízsprojekt, amelynek visszavonása beismerés lenne: a kormány egyik zászlóshajója kudarcot vallott. Eközben a társadalmi diskurzus ellentmondásos. Miközben a politikusok rendszeresen hivatkoznak a fiatalok mentális egészségének fontosságára, a cannabis-fogyasztással kapcsolatos egészségügyi problémákat gyakran bagatellizálják. Ez a kettősség hitelességi válságot szül, és csökkenti a közbizalmat. Az adatok egyértelműen mutatják: a legalizáció legnagyobb vesztesei a fiatal felnőttek. Ők azok, akik a leginkább ki vannak téve a pszichés zavarok kockázatának, hiszen az agyuk fejlődése még nem zárult le teljesen (ez a 18-24 éves korosztályt érintheti). A könnyebb hozzáférés és a társadalmi normalizáció miatt sokan alábecsülik a fogyasztás hosszú távú következményeit. Az oktatásban, a munkaerőpiacon és a társadalmi részvételben megmutatkozó hatások csak évek múlva lesznek igazán láthatóak, de a szakemberek már most figyelmeztetnek: a következő generáció szellemi és fizikai egészsége komoly veszélyben van. Egy év távlatából kijelenthető: a cannabis legalizációja Németországban nem érte el a kitűzött célokat. A pszichés problémák száma drámaian nőtt, a feketepiac virágzik, a politika pedig egyre nehezebb helyzetben van.

A következő hónapok kulcsfontosságúak: vagy valódi értékelés és szigorú korrekció következik, vagy a törvény hosszú távon egy olyan generáció egészségét és jövőjét ássa alá, amelynek védelmében elvileg megszületett. És ez olyan kiskapu, amit ha kinyitunk, soha nem tudunk becsukni. A kérdés most az, hogy a politikai vezetők képesek lesznek-e a saját hibáikkal szembenézni – vagy tovább sodorják az országot egy elkerülhető egészségügyi válság felé.”

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

