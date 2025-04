„A baloldali sajtó elferdített tényekkel indított támadást a VOKS 2025 kampány ellen.

Tény, hogy Ukrajna európia uniós csatlakozása komoly gazdasági terhet jelentene - mind Európának, mind Magyarországnak.

A számok magukért beszélnek: a Magyar Külügyi Intézet számításai szerint az ukrán integráció költsége uniós szinten elérheti a 2500 milliárd eurót, ami minden magyar adófizetőre vetítve közel 4 millió forint terhet jelentene.

Ukrajna újjáépítésének költsége önmagában 1000 milliárd euróra tehető, míg az ország működtetéséhez további, legalább 100 milliárd eurós éves kiadás társulna. A Brookings Institute, Amerika egyik legbefolyásosabb agytrösztje szerint az ukrán csatlakozás súlyos strukturális feszültségeket okozna, amely negatív módon befolyásolná azoknak a tagállamoknak a kilátásait, amelyek közül több ma még a kohéziós források kedvezményezettje. Ez Magyarországot is érintené, hiszen az ukrán csatlakozással az eddigi nettó haszonélvezők nettó befizetőkké válhatnak.

Ahogy arról már én is beszámoltam korábban, a Brookings tanulmánya világosan rámutat: Ukrajna hatalmas mérete, alacsony GDP-je és rendkívül költséges felzárkóztatása új pénzügyi prioritásokat kényszerítene ki az EU-ban. Ez a kohéziós források újraelosztását vonná maga után, amit a jelenlegi költségvetési keret nem bírna el – kivéve, ha a mostani kedvezményezettek forrásait csökkentenék. A tanulmány szerint ehhez az EU-nak nemcsak a saját költségvetését kellene átalakítania, hanem új, közös adókat is be kellene vezetnie – vagyis további gazdasági terheket róna a tagállamokra.”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

