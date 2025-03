Szentkirályi Alexandra Karácsonynak: Ne vicceljünk már!

A Fidesz-KDNP frakcióvezetője kiemelte: „nem tudom elfogadni azt a mondatot, hogy elfogadjuk, hogy ez van, ne fogadjuk már el ezt a helyzetet”.

Emlékeztetett: több képviselő is arról beszélt, hogy gyermekeik vannak.

„Önök hogyan tudnának egy másik szülő szemébe belenézni, hogyha az illetőnek a gyermeke mondjuk a drog áldozatául esik, ne adj' isten, belehal? Azt mondják, hogy elfogadjuk, hogy ez van? Ne vicceljünk már!” – mondta a frakcióvezető.

Szentkirályi Alexandra megjegyezte: ilyen, drogpárti stratégiája van jelenleg a fővárosnak.

„Önök megszavazták, hogy ez a drogpárti stratégia maradjon érvényben. Szerintem ez elfogadhatatlan, és mi is itt a fővárosi frakcióban, és egyébként a kormány is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre leszorítsuk a drog problémáját Magyarországon és Budapesten is” – tette hozzá a kormánypárti politikus.